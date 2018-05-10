تأجيل فض أحراز "التخابر مع حماس" لـ 3 يونيو

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة "دائرة الإرهاب" المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الاخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة اجنبية ومن يعملون لمصلحتها، لجلسة 3 يونيو المقبل لاستكمال فض الاحراز مع استمرار حبس المتهمين.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.





وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين فى قضية للتخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.





وقضت محكمة جنايات القاهرة فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.



