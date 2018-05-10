السبت.. 43 ألفا و19 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية بسوهاج

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن 43 ألفًا و19 طالبًا وطالبة، سوف يؤدون امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية، على مستوى المحافظة، حيث تنطلق أعمال الامتحانات العملية يوم السبت 12 مايو، والامتحانات النظرية يوم السبت 19 مايو الجاري.



وأكد المحافظ، انتهاء مديرية التربية والتعليم من الاستعدادات النهائية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لأداء الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين، خاصة لتزامن الامتحانات مع شهر رمضان المعظم.



وأوضح محمود عجمي، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، أن المديرية أنهت استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية، حيث تم إعداد أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب المتقدمين لأداء امتحانات دبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام ثلاث سنوات وتسليمها لمندوبي المدارس على مستوى المحافظة، وتم الاستعداد لتسليم بطاقات تحقيق الشخصية والتعليمات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بلجان سير الامتحانات.



وأضاف مدير عام التعليم الفني، أنه تم تجهيز الاستراحات الخاصة بالملاحظين بجميع الإدارات التعليمية وتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم وتزويد الاستراحات بمبردات مياه ومراوح وثلاجات، كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لتأمين أعمال الامتحانات والاستراحات وأوراق الأسئلة والإجابة، وتأمين نقل الأوراق من وإلى مركز توزيع الأسئلة ولجنة النظام والمراقبة.



وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتذليل كافة العقبات وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط المدارس التي سوف يؤدي بها أعمال الامتحانات.