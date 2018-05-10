ضبط 4 هاربين من أحكام غرامات بلغت 38.6 مليون جنيه

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المدعو "محمود ا ع ا" 43 سنة، مقاول ومقيم دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام "مباني" والمقضي فيهم بغرامة مستحقة بلغت 4 مليون ومائة وتسعون ألف (4.190.000) جنيه.





كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المدعوة "سيدة ع ب" 67 سنة، ربة منزل ومقيمة دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليها في 14 حكم غرامات "مباني" والمقضي فيهم بإجمالي غرامات مستحقة بلغت 4 مليون وخمسمائة وتسعة عشر ألف ومائتي وعشرون ( 4.519.220) جنيه.





كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعوة "أميرة ر ز " 36 سنة، ربة منزل ومقيمة دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليها في 8 أحكام غرامات "مباني" والمقضي فيهم بإجمالي غرامات مستحقة بلغت 22 مليون وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف وثلاثمائة واحد وأربعون ( 22.473.341) جنيه.





وكذا المدعو "خالد ع ع" 45 سنة، صاحب محل ومقيم دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في 8 أحكام غرامات "مباني" والمقضي فيهم بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 7 مليون وأربعمائة وستون ألف وثلاثون ( 7.460.030) جنيه.





بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها.