لجنة قطاع طب الأسنان تواصل زيارتها لجامعة بنها في العبور

واصلت لجنة قطاع طب الاسنان بالمجلس الاعلي للجامعات لليوم الثاني علي التوالي زيارتها لمنشأت كليه طب الاسنان بجامعه بنها مدينه العبور



واستمعت اللجنه الي شرح من الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس الجامعه حول المنشأت التي اقامتها الجامعه لاستيعاب كليه طب الفم والاسنان



وأشاد أعضاء اللجنه وهم الدكتور عاطف شاكر عميد طب اسنان القاهره والدكتور عصام الوكيل عميد طب اسنان المنصوره والدكتور محمد غازي استاذ طب اسنان المنصوره، بالمنشأت التي تشتمل علي المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكاتب الاداريه والعيادات الخارجيه



وقالت اللجنه أن ما شاهدته يتوافق مع معايير الجوده الخاصه بالمنشأت الجامعيه والعمليه التعليميه



ومن جانبه أكد الدكتور السيد يوسف القاضي علي الاسراع في الانتهاء من المنشأت والتجهيزات حتي تكون الكليه جاهزه لاستقبال الطلاب الجدد بمجرد صدور القرار الجمهوري الخاص بانشائها



شارك في جولة اليوم الدكتور حسين مغربي نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب في أول نشاط له عقب صدور قرار تعيينه،والدكتور محمد جوده وكيل كليه الطب البشري ببنها والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة.

