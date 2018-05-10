محافظ الإسماعيلية يرأس حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة (صور)

ترأس اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، حملة مكبرة شاركت بها قوات الأمن؛ لإزالة ورفع التعديات على أملاك الدولة وإزالتها تماما.





رافق المحافظ، محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد واللواءان عادل أنور وجمال الطحاوي، مساعدا مدير أمن الاسماعيلية، والعميد عماد يوسف رئيس مركز ومدينة التل الكبير، والمهندس عامر شكرى وكيل وزارة الموارد المائية والرى، ومسؤلى المساحة وجهاز حماية الأراضي، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



وأسفرت نتائج تنفيذ الحملة، عن رفع وإزالة عدد 20 حالة تعديات بالبناء بالمخالفة للقانون منها عدد ثمانى حالات تعديات على حرم الرى لترعة الإسماعيلية باجمالى مساحة قدرها 745 مترا مربعا منها 4 حالات بناء مخالف بنطاق "قرية الظاهرية" بمركز التل الكبير وعدد 12 حالة تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بقرى وادى الملاك وقرية 4 وقرية5 ومنشية أبوحسونة باجمالى مساحة 15 فدانًا.





وتمثلت تلك الحالات في بناء منازل بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة وغير مأهول بالسكان وبعض البنايات بالطوب الأبيض وعدد من الأسوار وتم إزالتها وتسويتها جميعا بمستوى سطح الأرض.



وأكد أنه لا بد من تفعيل الآليات التنفيذية لحملات الإزالة وعدم التهاون أو السماح بعودة تلك التعديات وفرض سيادة القانون مشيرا الى أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بعودة ظهور التعديات مرة آخرى والحفاظ على الأراضى المستردة كحق آصيل للدولة.





يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن ضرورة المضى قدما فى إستكمال تفعيل آليات إسترداد أراضى الدولة ومواصلة التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.