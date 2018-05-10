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الأحد.. مؤتمر التميز والجودة يكرم نجوم الفن والإعلام والرياضة

الخميس 10/مايو/2018 - 02:53 م
الأحد.. مؤتمر التميز والجودة يكرم نجوم الفن والإعلام والرياضة
عزت العلايلي
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صلاح حسن
 
تقيم منظمة دايموند بيراميد العالمية الدورة الخامسة من المؤتمر الدولي للتميز والجودة، وذلك يوم الأحد المقبل 13 مايو الساعة السابعة مساء داخل فندق انتركونتيننتال سيتي ستارز مدينة نصر بالقاهرة.

ووقع اختيار اللجنة العليا للمؤتمر برئاسة الدكتور مرسال إبراهيم المستشار الدولي للصحة الشمولية على تكريم الرموز من الوطن العربي مثل الكويتية الشيخة نوال الصباح.

ومن مصر سيتم تكريم مجموعة من رجال الدولة ومنهم: وزير الصحة السابق الدكتور عادل العدوي واللواء صلاح زيادة رئيس نادى الشرطة ومحافظ المنيا سابقًا، وأعضاء البرلمان منهم: النائب الدكتور مجدي مرشد الأمين العام  لائتلاف دعم مصر والنائبة الدكتورة إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان.

ومن المجال الفني: الفنان القدير عزت العلايلي والفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، ومن المجال الإعلامي: منى عبد الغني من قناة سي بي سي وإيمان رياض من قناة إم بي سي مصر وسوزان شرارة من قناة تن، ومن المجال الرياضي عميد لاعبي العالم الكابتن أحمد حسن محلل قناة دي إم سي سبورت، ومن المجال الطبي: مؤسسة مجدي يعقوب للقلب ودكتور أحمد مصطفى أخصائي ادارة المستشفيات والمنشآت الطبية ودكتور محمد أبو زيد استشاري جراحات التجميل.
المزيد عن: مهرجان التميز والجودة مهرجان التميز والإعلام عزت العلايلي سيتى ستارز انتركونتيننتال
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