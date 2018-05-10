هل يمكنكِ تجميد الحساء استعدادًا لرمضان؟

قبل رمضان يمكنكِ عزيزتي تخزين الحساء أيضًا، ليسهل عليكِ طهي عليه أي نوع من أنواع الطعام بسرعة في الصيام، لكي لا ترهقين نفسك وخاصة إذا كنتِ امرأة عاملة لا وقت لديكِ لصناعة حساء في الحال، لذا عليكِ اتباع التالي:-

- يمكنك الاحتفاظ بمرق اللحم أو الدجاج بعد سلقها ويكون متبلًا بحيث يفيدك في إعداد أطباق أخرى وقت الحاجة مثل الملوخية أو أنواع الحساء المختلفة.





- يمكنك أيضًا إعداد أنواع الحساء مثل حساء العدس أو الكريمة وتعبئته في علب لحين الحاجة فيسخن فقط.





- يعتمد هذا بالطبع على مساحة الفريزر لديك أو الديب فريزر.