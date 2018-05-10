البيت الأبيض: الحرس الثوري الإيراني يتحمّل عواقب تصرفاته المتهوّرة

وقال البيت الأبيض، في بيان له، "نشر النظام الإيراني أنظمة صواريخ هجومية في سوريا تستهدف إسرائيل هو تطور غير مقبول وبالغ الخطورة لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها".

وأكد "البيت الأبيض"، بأن الحرس الثوري الإيراني يتحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب أفعاله المتهورة.وأشار إلى أن نشر إيران للمنظومات الصاروخية الهجومية الموجهة ضد إسرائيل غير مقبول، ويهدد سلامة الشرق الأوسط.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد يوم الأربعاء أن هجوما إسرائيليا على منشآت عسكرية إيرانية جنوبي دمشق أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل بينهم ثمانية إيرانيين.