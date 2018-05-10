للمرأة العاملة.. طريقة تنظيف وتخزين اللحوم قبل رمضان

قبل رمضان يمكنكِ عزيزتي تخزين وتنظيف اللحوم، ليسهل عليكِ طهيها في الصيام، لكي لا ترهقين نفسك وخاصة إذا كنتِ امرأة عاملة لا وقت لديكِ للتنظيف قبل الطهي، لذا عليكِ اتباع التالي:-

- اشتري اللحم البقري حسب الأطباق المرادة، إما قطعًا صغيرة حمراء لكباب الحلة أو لحم مفروم.

- بالنسبة للحم المفروم، ضعيه في أكياس وفرغيها من الهواء وسطحيها لتصبح كما لو كانت طبقة لتأخذ حيزًا أصغر ويمكن إذابتها أسرع.

- يمكنك إعداد العصاج وطهيه مع البصل والبهارات ثم تركه ليبرد وتخزينه بالطريقة نفسها في الفريزر.

- بالنسبة للدجاج، ضعيه مقطعًا على أربع لو كان للسلق، أو مقطعًا على ثماني قطع لو كان للطهي مثل كباب الحلة.

- بالنسبة للبانيه أو البفتيك، تبليه وغلفيه بالدقيق والبيض والبقسماط ورصيه في أطباق الكارتون بين كل طبقة وأخرى طبقة من أكياس قديمة مقطعة لتمنع التصاقها وتصبح جاهزة للقلي فورًا.

- بالنسبة لكفتة الدجاج واللحمة والكبيبة، أعديها وشكليها ورصيها بنفس طريقة البانيه لحين وقت الإعداد.