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هيئة الرياضة تفتح أبواب ملعب الجوهرة في مباراة كأس الملك الساعة الرابعة

الخميس 10/مايو/2018 - 02:57 م
هيئة الرياضة تفتح أبواب ملعب الجوهرة في مباراة كأس الملك الساعة الرابعة
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الفجر السعودي
 
ابتهاجاً برعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للنهائي الكبير بين ناديـي الاتحاد والفيصلي، ورغبةً في إتاحة الفرصة أمام الجماهير الرياضية لحضور هذه المناسبة الغالية، فقد تقرر فتح أبواب ملعب مدينـة الملـك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية "الجوهرة" بجـدة الساعة 4 عصراً يوم السبت 12 مايو 2018.

وسيتاح الدخول للجماهير وفق البوابات الخاصة بالدرجات الموحدة دون تذاكر؛ نظراً لما لوحظ من استغلال بعض ضعفاء النفوس لتسويق التذاكر بطريقة غير مشروعة. متمنين للجميع كل التوفيق. وفق صحيفة "سبق"


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