خادم الحرمين يرعى المباراة الختامية لـ"كأس الملك".. السبت المقبل

يرعى - بمشيئة الله تعالى - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مساء يوم السبت المقبل 26 / 8 / 14369هـ، الموافق 12 / 5 / 2018م، المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين التي ستقام بين فريقي الفيصلي والاتحاد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة.





وبهذه المناسبة عبَّر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي بن عبد المحسن آل الشيخ - باسمه وباسم شباب ورياضيي السعودية - عن بالغ الشكر وجزيل الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للنهائي الكبير، مشيرًا إلى القفزات الكبيرة التي حققتها الرياضة السعودية في ظل الدعم الكبير والمتواصل من القيادة الرشيدة، التي تولي قطاع الرياضة والشباب اهتمامًا كبيرًا على الأصعدة كافة، بما يسهم في صناعة مستقبل الرياضة ونجاحها.





وقال تركي آل الشيخ في تصريح صحفي: "إن هذه المناسبة فرصة لأبناء السعودية للتعبير عن مشاعرهم الصادقة والنابعة من القلب تجاه قادة هذا الوطن الغالي، وتجسيد لأواصر المحبة والاعتزاز والانتماء لهذه الأرض الطاهرة وولاة أمرها". راجيًا من الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وهي تواصل مسيرة البناء والعطاء لما فيه صلاح وطننا الغالي.





واختتم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تصريحه بأمنياته أن يظهر فريقا الفيصلي والاتحاد بالمستوى المشرف والمأمول، والشكل الذي يعكس أهمية هذه المناسبة وما تعنيه لكل الرياضيين كمسك ختام للموسم الرياضي الحالي.







