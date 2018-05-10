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بنك إنجلترا توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري

الخميس 10/مايو/2018 - 02:50 م
بنك إنجلترا توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري
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خفض بنك إنجلترا توقعاته لمعدل التضخم والنمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بعد أن نما الاقتصاد البريطاني بأبطأ وتيرة منذ 2012 في الربع الأول من العام الجاري.

وقال البنك في تقرير صادر اليوم الخميس، إنه خفض توقعاته لمعدل التضخم خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو المقبل إلى 2.4% مقابل توقعاته السابقة عند 2.7%.

وكان معدل التضخم في أبريل قد انخفض لأقل مستوى في عام عند 2.5% مقابل مستويات شهر مارس عند 2.7%.

وأضاف البنك أنه خفض كذلك تقديراته للنمو الاقتصادي للربع الثاني من العام الحالي عند 1.4%، مقابل التوقعات السابقة عند 1.8%.

وفي الربع الأول من العام الجاري نما اقتصاد المملكة المتحدة بأبطأ وتيرة منذ 2012، حيث ارتفع الناتج الإجمالي المحلي بنحو 1.2%.

وبحلول الساعة 11:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.3514 دولار.
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