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ماكرون يحصل على جائزة "شارلمان" في ألمانيا

الخميس 10/مايو/2018 - 02:54 م
ماكرون يحصل على جائزة شارلمان في ألمانيا
إيمانويل ماكرون- أرشيفية
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ترجمة- دينا قدري
 
حصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس في مدينة آخن الألمانية على جائزة "شارلمان" العالمية التي تُمنح سنوياً منذ عام 1050 لأكثر الشخصيات التزامًا ببناء أوروبا.

وتعد هذه الجائزة اعترافًا بالفضل للرئيس ماكرون الذي وضع أوروبا في صميم حملته الرئاسية في عام 2017، والذي قام فور انتخابه بإدلاء ثلاثة خطابات كبرى على الأقل حول إحياء الاتحاد الأوروبي.

وقد قامت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بتسليم الرئيس الفرنسي الجائزة تقديرًا لرؤيته، خلال زيارته التي يجريها لبرلين.

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