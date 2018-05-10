"الزراعة": وقف استيراد المنتجات الزراعية من جنوب أفريقيا

قررت وزارة الزراعة المصرية، وقف استيراد المنتجات ذات الأصل الزراعي من جنوب أفريقيا كإجراء احترازي بعد ظهور بكتيريا الليستيريا.



وأصدرت الإدارة المركزية للحجر الزراعي منشوراً رسمياً يتضمن التعليمات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف لحماية الصحة العامة، وضمان عدم وصول البكتيريا إلى البلاد، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وتضمن المنشور عدم إصدار أذون استيراد مسبقة لأي نباتات أو منتجات نباتية من دول جنوب أفريقيا وحتى شعار آخر، وموافاة الحجر الزراعي المصري ببيان لحصر جميع أذون الاستيراد المستخرجة من الإدارة المركزية للحجر الزراعي لإرسال الأصناف النباتية والمنتجات النباتية الوارد من جنوب أفريقيا خلال فترة من 1 يناير 2018 وحتى تاريخه.



كما تضمن المنشور سرعة موافاة الإدارة المركزية للحجر الزراعي ببيان الشحنات الواردة من دول جنوب أفريقيا والإجراءات التي تمت عليها خلال الشهر الحالي، وعدم التصرف في الرسائل الواردة من جنوب أفريقيا إلا بعد ورود موافقة من وزارة الصحة على صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، فيما يخص بعدم تلوثها ببكتريا الليستريا حرصا على السلامة العامة.



وشمل المنشور أيضاً، أنه على مسؤولي الصحة النباتية مخاطبة دول جنوب أفريقيا للوقوف على الوضع الحالي وأهم الاحتياطات التي تم اتخاذها على الشحنات المصدرة إلى مصر لضمان عدم تلوثها ببكتريا الليستريا ومتابعة مجريات الأحداث، وموفاة الحجر الزراعى بتقرير دورى عنها.



وتشمل المنتجات التي سيتم حظر استيرادها من جنوب أفريقيا بسبب تفشي بكتيريا الليستيريا محاصيل العنب والكمثرى والكرز وغيرها من الخضر والفواكه المستوردة في غير أوقات إنتاجها داخل مصر، إلى جانب مصنعات اللحوم.



يشار إلى أن بكتيريا الليستيريا تتسبب في الإصابة بالإسهال والحمى لدى بعض الأشخاص وتزيد الحالة لدى أخرين إلى ألم في العضلات وصداع وتصلب منطقة الرقبة والتشنجات، ومن الممكن أن تسبب تلك البكتيريا في إجهاض النساء الحوامل.