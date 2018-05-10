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محافظ القليوبية: الإبلاغ فورا عن أي بلاعات مكشوفة "احنا المسؤولين ولن أتهاون"

الخميس 10/مايو/2018 - 02:54 م
محافظ القليوبية: الإبلاغ فورا عن أي بلاعات مكشوفة احنا المسؤولين ولن أتهاون
الاجتماع
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محمد نبيل
 
أعرب اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عن حزنه وخالص عزائه لطفلة بنها وشاب شبرا الذين لقوا حتفهم فى بلاعات الصرف الصحى المكشوفة والتى تم سرقة غطائهم.

وأصدر تعليمات لرؤساء المدن والقرى ولرئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى:'انتم المسئولين امامى ولن اتهاون فى اى تقصير' فحياة هؤلاء نحن المسئولين عن موتهم وربنا هيحاسبنا لانه تقصير ولابد ان تكون هناك متابعة دائمة واى بلاعة مكشوفة تغطى فورا ولابد ان تكون هناك اليات للقضاء على هذة المشكلة.

وأضاف عشماوى ان من يسرق هذة الغطاءات يسرق ارواح ولذلك لابد ان نقوم بكبسات على تجار الخردة الذين يقومون بشراء هذة الأغطية.

المزيد عن: محافـظ القليوبيــة بلاعات مكشوفة اللواء محمود العشماوي
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