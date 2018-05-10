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"البرادعي" يحذر من حرب ضروس في الشرق الأوسط

الخميس 10/مايو/2018 - 02:52 م
البرادعي يحذر من حرب ضروس في الشرق الأوسط
أرشيفية
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قال الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن العالم منزعج من تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وقال البرادعي خلال تغريدة له منذ قليل:  العالم كله منزعج من تداعيات قرار ترمب وتزايد احتمالات حرب ضروس فى منطقتنا لا تُبقى ولا تذر. هل من أمل أن نُحدد معاً كعرب بعقلانية مصالحنا القومية المشتركة وأن يكون لنا رأى موحد ومؤثر فى مجرى الأحداث أم أنه كُتب علينا مرة أخرى أن نقف موقف المتفرج ونكتفي جميعا بدور الضحية. 

المزيد عن: تويتر الرئيس الأمريكي الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي إيران
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