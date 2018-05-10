من هو أحمد علاء المرشح لخلافة "حجازي" في الأهلي (تقرير)
الخميس 10/مايو/2018 - 02:50 م
الفجر الرياضي
نجح نادي الأهلي في الحصول توقيع أحمد علاء مدافع نادي الداخلية وشقيق محمود علاء لاعب الزمالك للانضمام إليه لمدة 5 مواسم.
أرقام أحمد علاء مع الداخلية هذا الموسم
- شارك أحمد علاء في 26 مباراة مع الداخلية هذا الموسم الدوري المصري بواقع 2096 دقيقة وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات
- رغم أن أحمد علاء يلعب في مركز قلب الدفاع فإنه أحرز هدفين وصنع 3 أهداف
- عوقب أحمد علاء بالإنذار الأحمر أمام طنطا في الجولة 23 من الدوري المصري، ولم يعاقب بأي إنذارات صفراء في 26 مباراة
- يبلغ أحمد علاء من العمر 24 عامًا ويجيد التمرير بشكل صحيح ولعب علاء 563 تمريرة متنوعة منهم 324 صحيحة بنسبة 58% وهي الميزة التي كانت تتوافر في أحمد حجازي مدافع الأهلي السابق.
- التمريرات الطويلة كانت 253 تمريرة منهم 86 صحيحة بنسبة 34% وهي نفس ميزة حجازي.
- ارتكب أحمد علاء 54 مخالفة ضد منافسي الداخلية، بينما حصل على 31 خطأ لصالحه واحتسب ضده ضربة جزاء واحدة.
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