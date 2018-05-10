من هو أحمد علاء المرشح لخلافة "حجازي" في الأهلي (تقرير)

نجح نادي الأهلي في الحصول توقيع أحمد علاء مدافع نادي الداخلية وشقيق محمود علاء لاعب الزمالك للانضمام إليه لمدة 5 مواسم.









أرقام أحمد علاء مع الداخلية هذا الموسم









- شارك أحمد علاء في 26 مباراة مع الداخلية هذا الموسم الدوري المصري بواقع 2096 دقيقة وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات





- رغم أن أحمد علاء يلعب في مركز قلب الدفاع فإنه أحرز هدفين وصنع 3 أهداف





- عوقب أحمد علاء بالإنذار الأحمر أمام طنطا في الجولة 23 من الدوري المصري، ولم يعاقب بأي إنذارات صفراء في 26 مباراة





- يبلغ أحمد علاء من العمر 24 عامًا ويجيد التمرير بشكل صحيح ولعب علاء 563 تمريرة متنوعة منهم 324 صحيحة بنسبة 58% وهي الميزة التي كانت تتوافر في أحمد حجازي مدافع الأهلي السابق.





- التمريرات الطويلة كانت 253 تمريرة منهم 86 صحيحة بنسبة 34% وهي نفس ميزة حجازي.





- ارتكب أحمد علاء 54 مخالفة ضد منافسي الداخلية، بينما حصل على 31 خطأ لصالحه واحتسب ضده ضربة جزاء واحدة.











