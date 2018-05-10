قبل رمضان.. تعرفي على أساسيات تدميس الفول

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ولكنكِ تفضلين تدميس الفول وتجهيزه ووضعه في الفريزر للسحور، فهذا أمر جيد ولكن ما لا تعرفيه أن لتدميس الفول أساسيات، وهي كالتال:_





- اختاري الفول الجيد ذو الحبة الكبيرة وفاتح اللون.





- اختاري معه بعض العدس الأصفر وبعض حمص الشام وانتقيه من نوعية جيدة.





- انتقي أيضًا حبوب القمح الجيدة والأرز.





- لا تنسي بعض الفول المدشوش، وكل هذا من أجل إضافة قيمة غذائية كاملة لطبق الفول.





- حددي المقادير بحيث تضيفي لكل نصف كيلو فول كوب من العدس الأصفر ونصف كوب من القمح ونصف كوب من الحمص ونصف كوب من الأرز ونصف كوب من الفول المدشوش.





- انقعي جميع تلك المكونات كلًا على حدة ليلة كاملة، ثم صفي الماء المنقوع واغسليها جيدًا بالماء الجاري.





- ضعي الفول أولًا في الدماسة إن كنت تمتلكين واحدة أو في إناء على النار على نار هادئة، وضعي معه ليمونة مشققة وغير مقطعة لمنع اسوداد الفول.





- يمكنك وضع ربع ملعقة بيكربونات صوديوم على نصف كيلو فول لتساعدك في سرعة نضجه إن أردت.





- أضيفي الماء بالقدر الذي يغطيه واتركيه يغلي على نار هادئة وتحته الصاج الخاصة بإناء الأرز "الشياطة".





- بعدما يبدأ الفول في الليونة قليلًا، أضيفي العدس بعد غسله والفول المدشوش والقمح، ولا تضيفي الأرز إلا قرب النضج.





- عند قرب النضج أضيفي الأرز وزيدي من قدر الماء ولكن قومي بغليها أولًا، وأضيفي الملح والفلفل والكمون وعصير الليمون.





- عبئيه في علب بلاستيكية في الثلاجة وخذي منه كل يوم بقدر حاجتك وحسب الطريقة المراد طهيه بها إما بإضافة بعض الليمون فقط، أو مع الزبد والطماطم أو صلصة الطماطم، أو على الطريقة السكندرية بالبصل والفلفل والطماطم والطحينة.