عاجل.. ماليزيا: تكليف مهاتير محمد بتشكيل حكومة جديدة
الخميس 10/مايو/2018 - 02:52 م
أسماء العزب
أعلن القصر الملكي في ماليزيا، تكليف مهاتير محمد بتشكيل حكومة جديدة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.
وفاز "تحالف الأمل" المعارض في ماليزيا بقيادة مهاتير محمد، بأغلبية مقاعد البرلمان خلال الانتخابات العامة التي جرت أمس الأربعاء.
وفاز "تحالف الأمل" المعارض في ماليزيا بقيادة مهاتير محمد، بأغلبية مقاعد البرلمان خلال الانتخابات العامة التي جرت أمس الأربعاء.
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