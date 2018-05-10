عاجل.. ماليزيا: تكليف مهاتير محمد بتشكيل حكومة جديدة

أعلن القصر الملكي في ماليزيا، تكليف مهاتير محمد بتشكيل حكومة جديدة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.



وفاز "تحالف الأمل" المعارض في ماليزيا بقيادة مهاتير محمد، بأغلبية مقاعد البرلمان خلال الانتخابات العامة التي جرت أمس الأربعاء.