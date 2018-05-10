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تنفيذ إزالة 15 حالة تعدٍ وإشغال بنطاق حي عتاقة بالسويس "صور"

الخميس 10/مايو/2018 - 02:51 م
تنفيذ إزالة 15 حالة تعدٍ وإشغال بنطاق حي عتاقة بالسويس صور
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أبوبكر عبد المعز
 
نفذ حي عتاقة برئاسة وليد شوقي، رئيس الحي حملة؛ لرفع الاشغالات وإزالة التعديات وعددها 15 حالة بشارع إبراهيم نافع ومدينتي اليسر والحرية والنور.

شارك في الحملة، إدارة الإشغالات، والمتابعة الميدانية، والشئون القانونية، وفريق عمال النظافة بالحي.


وتأتي هذه الحملات بناءً على توجيهات وتعليمات اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس؛ لرفع الإشغالات والحفاظ على النظام والانضباط وتطبيق القانون.
تنفيذ إزالة 15 حالة تعدٍ وإشغال بنطاق حي عتاقة بالسويس "صور"
تنفيذ إزالة 15 حالة تعدٍ وإشغال بنطاق حي عتاقة بالسويس "صور"
تنفيذ إزالة 15 حالة تعدٍ وإشغال بنطاق حي عتاقة بالسويس "صور"
تنفيذ إزالة 15 حالة تعدٍ وإشغال بنطاق حي عتاقة بالسويس "صور"
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