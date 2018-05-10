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"مرافق الجيزة" تشن حملات لإزالة الإشغالات بدوائر 3 أقسام شرطة

الخميس 10/مايو/2018 - 02:50 م
مرافق الجيزة تشن حملات لإزالة الإشغالات بدوائر 3 أقسام شرطة
حملة إزالة إشغالات - أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
قامت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، بدوائر أقسام شرطة الجيزة، الدائري، بولاق الدكرور.

أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط مخالفات تنوعت مابين ضبط كراسي خشب، ثلاجات عرض، واعلانات مخالفة واستاندات، وغيرها من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.
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