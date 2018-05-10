استبعاد إبراهيم حسن من معسكر الإسماعيلي للقاء المصري

قرر إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، استبعاد إبراهيم حسن صانع العاب الدراويش مع معسكر الفريق المقام حاليا في الإسكندرية، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام المصري.





ويلتقي الإسماعيلي مع المصري غدا الجمعة، على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة وعشرين للدوري العام، في لقاء مصيري على حسم المركز الثاني بجدول الترتيب.





وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر داخل النادي أن اللاعب أفتعل أزمة مع بعض زملائه في الفريق داخل المعسكر، وعلم مجلس الإدارة بتفاصيلها وبعدها قرر استبعاده فورا من المعسكر.



