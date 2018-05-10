جامعة الفيوم تقيم حفل تخرج لمترجمي إشارات الصم والبكم

شهد الأستاذ الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات حفل تخرج مترجمي إشارات الصم والبكم والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الخميس، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد إسماعيل حمزة، رئيس جامعة الفيوم.





جاء ذلك بحضور الدكتور سيد الوكيل، مدير مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة، والأستاذة سوزان عبد القادر، مدير عام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ كرم العجماوي، خبير إشارة للصم والبكم.





وخلال الحفل قام أ . د أشرف رحيل، بتكريم الخريجين وإهدائهم شهادات تقدير، كما قام الخريجين بأداء القسم أمام نائب رئيس الجامعة بالحفاظ على شرف المهنة والالتزام بقوانينها وأسرارها في أثناء التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.