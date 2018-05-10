ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جامعة الفيوم تقيم حفل تخرج لمترجمي إشارات الصم والبكم

الخميس 10/مايو/2018 - 02:46 م
جامعة الفيوم تقيم حفل تخرج لمترجمي إشارات الصم والبكم
جانب من اللقاء
طباعة
 

شهد الأستاذ الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات حفل تخرج مترجمي إشارات الصم والبكم والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الخميس، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد إسماعيل حمزة، رئيس جامعة الفيوم.


جاء ذلك بحضور الدكتور سيد الوكيل، مدير مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة، والأستاذة سوزان عبد القادر، مدير عام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ كرم العجماوي، خبير إشارة للصم والبكم.


وخلال الحفل قام أ . د أشرف رحيل، بتكريم الخريجين وإهدائهم شهادات تقدير، كما قام الخريجين بأداء القسم أمام نائب رئيس الجامعة بالحفاظ على شرف المهنة والالتزام بقوانينها وأسرارها في أثناء التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

جامعة الفيوم تقيم حفل تخرج لمترجمي إشارات الصم والبكم
جامعة الفيوم تقيم حفل تخرج لمترجمي إشارات الصم والبكم
جامعة الفيوم تقيم حفل تخرج لمترجمي إشارات الصم والبكم
جامعة الفيوم تقيم حفل تخرج لمترجمي إشارات الصم والبكم
جامعة الفيوم تقيم حفل تخرج لمترجمي إشارات الصم والبكم
جامعة الفيوم تقيم حفل تخرج لمترجمي إشارات الصم والبكم
المزيد عن: مترجمي الإشارات حفل تخرج جامعة الفيوم الصم والبكم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
العراق - أساسي
x
12:00
الكويت - أساسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
x
20:45
مانشستر يونايتد
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي الصفاقسي
x
16:30
النادي الإفريقي
الترجي الرياضي
x
16:30
شبيبة القيروان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/10/2018 3:00:12 PM