حاتم العراقي يكشف علاقته بـ"الرباعي" و"الزغبي" مع "عائشة" (صور)

تستضيف الليلة الإعلامية التونسية عائشة عثمان علي قناة صدي البلد في تمام العاشرة مساءا النجم العراقي ملك المواويل حاتم العراقي في برنامجها "مع عائشة"، ونفي من خلاله أن يكون الأعمال التي قدمها لمجوعة من النجوم العرب، مثل صابر الرباعي ونوال الزغبي وأيمن زبيب، بشكل خاطئ خاصة أنها من اللون العراقي.





وأكد أن العديد من أعماله نسبت لغيره، وأن الجمهور اعتقد أنها من التراث العراقي لافتا إلى أن مواويله أداها عديد آلنجوم وهو أمر لا يزعجه، وطلب من المطربين أن يذكروا اسمه عندما يغنون أغنياته.





كما سيتحدث خلال اللقاء عن بدايته في الفن خاصة فى زمن الحصار الاقتصادي والإعلامي على العراق، وعن أهم الأغاني التي وضعته على أول سلم النجاح، لإنها كانت تترجم حزن العراقيين في الأيام الصعبة التي مرت بها بلده.





ومن بين المواضيع التي سيتحدث عنها مشاركة ابنه قصي في "ذا فويس" وانها السبب في انتشاره عربيا، خاصة بعد اختيار قصي لصابر الرباعي كمدرب.