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رئيس "المصرية لتجارة الجملة": نستهدف إلى زيادة المبيعات بنحو 1.5 مليار جنيه

الخميس 10/مايو/2018 - 02:41 م
رئيس المصرية لتجارة الجملة: نستهدف إلى زيادة المبيعات بنحو 1.5 مليار جنيه
أرشيفية
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الفجر
 
أكد رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة الدكتور محمد عاطف، توافر السلع فى جميع فروع الشركة المنتشرة فى 12 محافظة بالوجه القبلى إلى جانب السيارات المتنقلة، مشيرا إلى أنه فى إطار الخطة التطويرية للشركة فإنه تم تطوير 54 مجمعا تابعا تتراوح تكلفة المجمع الواحد من 2 إلى 3 ملايين جنيه، كما أنه مستهدف تطوير 15 مجمعا بنهاية العام المالى الحالى وتزويدهم بكاميرات تلفزيونية ورفع كفاءة العمالة من خلال الدورات التدريبية.
وأضاف عاطف "أننا نستهدف بنهاية 2018 /2019 زيادة المبيعات بنحو 1.5 مليار جنيه لتبلغ 18.5 مليار جنيه مقارنة بـ17 مليار جنيه خلال العام المالى 2016 /2017"، منوها بأن الشركة تستهدف تحقيق ما لا يقل عن 200 مليون جنيه صافى أرباح.

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