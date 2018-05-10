بدء المرحلة الأولى من ميكنة محطة حاويات دمياط

قامت هيئة ميناء دمياط، بالتعاون مع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بالبدء فى تشغيل المرحلة الأولى من مشروع ميكنة محطة حاويات دمياط بإستخدام المنظومة الإلكترونية لتطبيقات "Navis N4 " والتى تعد المنظومة الإلكترونية الأولى على مستوى العالم التى تستخدم فى ميكنة محطات الحاويات وتعتمد على إستخدام أجهزة RDT، VMT على أحدث طراز " Honye well " والتى تعمل بتقنية شبكة 3G لتداول البيانات لاسلكيًا فى أرصفة وساحات محطة الحاويات.



ومن جانبه قال اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة الميناء أن مشروع ميكنة إجراءات العمل داخل المحطة يسهم بصورة مباشرة فى زيادة القدرة التنافسية من حيث خفض وقت مكوث السفن على الأرصفة وزيادة معدلات التداول وصولًا إلى المعدلات العالمية، الأمر الذى يعد إستكمالًا لأعمال التطوير المستمر والربط الألى بين جهات مجتمع الميناء وهو ما يتماشى معى توجهات الدولة بما يخدم جميع المتعاملين مع محطة حاويات دمياط بشكل خاص ومع هيئة الميناء بشكل عام.



جدير بالذكر أن الهيئة كانت قد نفذت من قبل الربط مع بعض مشغلى المحطات المختلفة داخل الميناء مثل المستودعات المصرية والصوامع وشركات الزيوت وأيضًا الجهات الحكومية ومنها الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والبيئة والجهات الشرطية بخلاف شركات القطاع الخاص والوكلاء الملاحيين والشحن والتفريغ، هذا ومن المخطط إستكمالًا الربط مع باقى الجهات المختصة.