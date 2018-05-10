ضبط عاطل هارب من حكمين بالمؤبد وبحوزته سلاح ناري في المرج

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل هارب من حكمين بالمؤبد، وبحوزته سلاح ناري في المرج.





البداية أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة المرج بدائرة القسم، تمكنت من ضبط المدعو محمود فرحات محمد فتح الباب، 25 سنة، عاطل ومقيم دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في القضايا أرقام 12974/2027 لسنة 2017م المرج "مخدرات" والمقضي فيها بالسجن المؤبد بجلسة 26/9/2017م، و31728/3617 لسنة 2013م المرج "قتل وسلاح ناري" والمقضي فيها بالسجن المؤبد بجلسة 17/12/2017م، وبحوزته سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12 مم.





بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها واعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.





تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.