4 أندية أسترالية تغازل إنييستا

يخطط مسؤولون في نادي كرويون للاتصال بوكيل قائد برشلونة الاسباني أندريس إنييستا، من أجل حثه على الانتقال إلى الدوري الاسترالي لكرة القدم، بحسب ما أشارت تقارير إعلامية، في ظل السعي لضم لاعب من الوزن الثقيل إلى البطولة المحلية.





إلى ذلك، نفى نادي فيسل كوبي الياباني التقارير التي تحدثت عن تقديمه عرضاً لضم النجم الدولي (33 عاماً)، والذي أعلن الشهر الماضي رحيله عن النادي الكاتالوني الذي لم يعرف غيره منذ 22 عاماً.





وأوردت صحيفة "سبورت" الإسبانية هذا الاسبوع أن الدوري الأسترالي هو بمثابة "وجهة مفضلة" لنجم خط الوسط، برغم تكهنات أشارت إلى اقتراب انضمامه إلى نادي فيسل كوبي الياباني.





كما نفى شونغكينغ ليفان الصيني أمس الثلاثاء تقارير عن انضمام إنييستا "كلاعب"، ما ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال شغله وظيفة مختلفة معه.





وأشار موقع الاتحاد الأسترالي لكرة القدم إلى نيته الاتصال بوكيل إنييستا.





وقال رئيس رابطة الدوري غريغ أوروك ان أربعة أندية أسترالية أبدت نيتها الاستفادة من صندوق تم الاعلان عنه أخيراً بقيمة 3 ملايين دولار أسترالي (2,2 مليون دولار أميركي) قد يستخدم لجلب لاعب من عيار إنييستا، موضحاً: "سنحدد مع الأندية كيفية المتابعة: هل سنستخدم الملايين الثلاثة مرة واحدة لجذب سمكة كبيرة أو توزيع المبلغ لاستقدام ثلاثة لاعبين أقل نوعية".





وكانت رابطة الدوري استخدمت صندوقاً مركزياً في 2016، للتعاقد مع المهاجم المخضرم تيم كايهل، لكن قدومه إلى ملبورن لم يعزز الحضور التلفزيوني أو تهافت الجماهير إلى الملاعب.





وغداة تقارير عن انضمامه إلى فيسل كوبي الياباني، اعتبر المدير الرياضي للنادي أتسوهيرو ميورا أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.





وكانت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية كشفت الثلاثاء أن إنييستا المتوج بلقب مونديال 2010 مع إسبانيا، يتجه للانضمام إلى فيسل كوبي الياباني بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقابل راتب سنوي قدره 25 مليون يورو.



