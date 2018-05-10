بعد المتداول.. "العمل" تصحح مخالفات تكليف قيادي بجازان.. هل تسترد هذا المبلغ؟

كشفت مصادر مطلعة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة صححت مخالفات ارتُكبت في تكليف قيادي بفرع منطقة جازان؛ حيث تمكن من خلال تكليفه المخالف من الاستفادة من مبلغ يتجاوز ٥٠ ألفاً دون وجه حق.





وأشارت المصادر إلى أن الوزارة أعادت تصحيح التكليف بشكل يوقف البدل الذي كان يتسلمه بشكل مخالف؛ وذلك بعد تداول قضيته على نطاق واسع في المواقع الإلكترونية. وفق صحيفة "سبق"





ووفقاً للإجراءات المتخذة، فإن ذلك يُعتبر اعترافاً بمخالفة في تكليف المساعد، حيث يرى مهتمون ضرورة إلزامه بإعادة المبالغ التي صرفها من أموال الدولة، كبدلات مدير دار رعاية، بينما هو لم يعمل بالمنصب "مدير دار رعاية"، فيما يعمل بالمنصب موظف آخر، والمخالف يعمل مساعداً للمدير العام؛ حيث يُنتظر معاقبة المتواطئين معه في التكليف.





يأتى ذلك فيما لا تزال مجموعة تكليفات مخالفة لقرار الوزير باقية، ارتكبها المساعد ذاته لموظفين من وكالات أخرى، منها تسلّم أحدهم بدل ضمان وهو لا يعمل في الضمان؛ ويُنتظر أن تُتخذ إجراءات ضدهم.







