وزير الإسكان: جار تطوير 11 منطقة غير آمنة بالقليوبية



صرح مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى تطوير 11 منطقة غير آمنة بمحافظة القليوبية، بحي شرق شبرا الخيمة، تقع أسفل خطوط الضغط العالي الفائق بجهد 220 ك.ف، مدرجة بالخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة، وهى (خلف نادى البلاستيك – إبراهيم لطفي – عزبة سليم – عزبة الصعايدة – مدينة السلام – الفتح – الفير – بهتيم – عزبة المرجوشي – مساكن اسكو – عزبة العرب)، ويقطنها حوالي 5700 أسرة، تعيش أسفل خطوط الضغط العالي الفائق بطول حوالي 6 كم، حيث قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدراسة إحلال الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية جهد 220 كيلو فولت، بطول مسار 12 كم، وتبلغ تكلفة تنفيذ المشروع 750 مليون جنيه، وتم توقيع اتفاقية التعاون الخاصة بالمشروع في 7 مارس 2018.



وأعلن المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، لإنشاء عمارة سكنية تستفيد منها 20 أسرة من قاطنى دار الضيافة شرق، بمنطقة عزبة سليم، داخل الحيز العمراني بحي شرق شبرا الخيمة.



وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: يأتى توقيع بروتوكول التعاون مع محافظة القليوبية، لاستكمال مشروع إنشاء عمارة سكنية بموقع أرض البلاط بحي بهيتم – حي شرق شبرا الخيمة، لتوفير 20 وحدة سكنية، و8 وحدات تجارية، لتسكين 20 أسرة من القاطنين بدار الضيافة بمنطقة عزبة سليم - حي شرق شبرا الخيمة، بقيمة تقديرية 4 ملايين و848 ألف جنيه، مضيفاً أنه عملاً بمبدأ التطوير بالمشاركة، تم التواصل مع قاطني دار الضيافة، الذين عانوا فى السابق من عدم وجود سكن لهم، لمدة حوالى 5 سنوات، حيث تم تسكينهم بمعرفة الحي في دار الضيافة، ومن أجل رفع المعاناة عنهم، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتحقيق الأمن والكرامة لهم، تم تسكين 46 أسرة منهم بوحدات سكنية تم تنفيذها بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية.



وأوضح المهندس خالد صديق أنه يجرى أيضاً فى محافظة القليوبية تنفيذ مشروع تطوير منطقة عشش البكري، بحى شرق مدينة شبرا الخيمة، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 4170 م2 وتقع على ترعة الإسماعيلية، بجوار مناطق سكنية وخدمية على أراضى أملاك دولة، ويتوافر بها النشاط التجارى بجانب السكن، والكتلة العمرانية للمنطقة لا يوجد بها شوارع بينية، ومعظم مبانيها وحدات خشبية أو صفيح متلاصقة مع بعضها البعض، وتقدر بـ42 وحدة، ويستهدف المشروع تنمية وتطوير المنطقة بالكامل، وإعادة توطين السكان، مع تطوير البنية الأساسية لموقع المشروع، وتحسين المرافق والخدمات اللازمة، من خلال إنشاء عمارتين سكنيتين داخل الموقع (بارتفاع، أرضي و5 أدوار – يحتوى الدور على 4 وحدات سكنية بمساحة حوالي 71 م2 للوحدة) مع استغلال الدور الارضي كوحدات تجارية، باجمالى تكلفة حوالى 5 ملايين و688 ألف جنيه، مشيراً إلى أن صندوق تطوير المناطق العشوائية تعاقد مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لإعداد الخطط التنفيذية لتطوير 3 مناطق عشوائية متبقية على أملاك خاصة، وهي (منطقة الزرائب في الخصوص – منطقتا حايد – جامع الراعى وسيدى منصور بقليوب).





