صحف الخليج تكشف تغلغل النفوذ الإيراني في لبنان من بوابة الانتخابات البرلمانية

تناولت الصحف الخليجية اليوم الخميس عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن الإقليمي والدولي أهمها ما برزته صحيفة "الخليج" على لسان وزير شئون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي بأن هناك 18 دولة خفضت تمثيلها الدبلوماسي في قطر.

18 دولة خفضت تمثيلها الدبلوماسي في قطر

برزت صحيفة "الخليج" ما قاله وزير شؤون الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، إن قناة الجزيرة القطرية تحاول تصوير أزمة قطر على أنها خلاف بينها وبين 4 دول عربية فقط، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية، هناك 18 دولة خفضت تمثيلها الدبلوماسي في قطر من ضمنها 11 دولة عربية.

وأضاف الرميحي، خلال حديثه مع تلفزيون البحرين، أن السياسة الإعلامية القطرية لن تستطيع أن تفرق الشعوب، وأن الحرص على استمرار مجلس التعاون هو ما يتطلع إليه كل مواطن، مؤكداً أن دور إعلام قطر واضح في الإضرار بمصر ومكانة مصر والاستخفاف بالدور السياسي والتاريخي المصري في الأمن القومي العربي.

وأوضح الرميحي، أن الأزمة مع قطر لم تبدأ من تاريخ المقاطعة، لافتاً إلى أن الإعلام القطري يعد جزءاً من المشكلة وليس جزءاً من الحل.

وصرح قائلًا: "مَن يتصور أن الأزمة مع قطر بدأت منذ أن قررت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعة قطر مخطئ، الخلاف اليوم هو خلاف حول سياسة قطرية قائمة يمثل الإعلام جزءاً منها"، وأضاف أن الإعلام القطري لا يوجد لديه تقييم لخطورة الموقف، وهو يعالج المشكلة إعلامياً فقط وباستخفاف، مؤكداً أن الشعب القطري بمنأى عن السياسة التي انتهجها إعلام قطر ضد دول الخليج؛ حيث قال: "الدول المقاطعة تعي تماماً مدى إحراج الشعب القطري عندما يتطاول إعلامه على قادة الدول الخليجية والعربية ورموزها".

وتابع بالقول: "تعمد الإعلام القطري من خلال سلسلة من السياسات تشويه سمعة البحرين، وشن حرب إعلامية ممنهجة كما أضر بدول مجلس التعاون"، مشيراً إلى أن المتتبع يلحظ سيل الهجوم الإعلامي القطري ضد السعودية والإمارات، وما اعتمده من أسلوب إعلامي يسفه من منجزات مجلس التعاون.

تغلغل النفوذ الإيراني في لبنان

كما برزت صحيفة "عكاظ" ما اعتبره المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، أن فوز ميليشيا حزب الله; وحلفائها في الانتخابات اللبنانية دليل صارخ على مدى تغلغل النفوذ الإيراني المدعوم بالمال السياسي القطري في لبنان."

وقال الهيل لـ"عكاظ" إن المعادلة السياسية اللبنانية شديدة التعقيد، وصيغة المحاصصة الطائفية البغيضة لا تزال السبب في تفجير الخلافات السياسية وحالة عدم الاستقرار في شتى المحاور، ولكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال ترك المجال لحزب الله وميليشياته الطائفية للهيمنة على المشهد السياسي، متهما إياها بتنفيذ أجندة مشتركة بين النظام الإيراني المتحالف مع النظام القطري.ط

وأوضح أن تنظيم الحمدين المسيطر على مقاليد الحكم في قطر يقامر بالبلاد في لعبة شديدة الخطورة، مؤكدا أنها سترتد عليه في المستقبل المنظور، وحذر الهيل من أن العبث في الساحة اللبنانية له تبعات كبرى على الاستقرار في بقية دول المنطقة، ويؤثر بصفة خاصة على منظومة الأمن القومي العربي التي تعاني من التضعضع، وأكد أن التصرفات غير المسؤولة لتنظيم الحمدين الذي اختطف الدولة في قطر، وضرب عرض الحائط بأبجديات التعامل بين الدول بطرق التدخل المباشر والرشاوى وتجاوز القنوات الرسمية وتصرفاته الفجة، دليل على أننا نتعامل مع نظام غير ناضج يمارس الانهيار الأخلاقي والتخبط السياسي، مشددا على أنه لا حل إلا بذهاب النظام بالطريقة التي يرتضيها الشعب القطري.

أوضاع حقوق الإنسان في قطر لا يمكن السكوت عليها

كما برزت صحيفة "الخليج" ما قاله تقرير حزب المصريين الأحرار، إن أوضاع حقوق الإنسان في قطر لا يمكن السكوت عليها، مؤكداً أن قطر تسعى إلى شراء صمت المنظمات الدولية والإقليمية، عبر ضخ منح وتبرعات لتلك المنظمات، مشيراً إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالحزب، التي أصدرت التقرير، ستسعى إلى فضح تلك المنظمات أمام الرأي العام الدولي والمحلي، وفضح تواطؤ تلك المنظمات مع قطر، لغضها الطرف عن كشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بها.

وقال التقرير، إن علاقة السلطة القضائية في قطر تشهد رضوخاً للسلطة التنفيذية، وهو ما يشير إلى أن قطر دولة اللاقانون. وأضاف التقرير أن الأوامر والقرارات والمراسم الأميرية لا تخضع.