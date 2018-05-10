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دراسة: خطر الموت يحدق بالأرامل!

الخميس 10/مايو/2018 - 01:22 م
دراسة: خطر الموت يحدق بالأرامل!
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الفجر السعودي
 
توصل باحثون أمريكيون إلى أن الأرامل من الذكور والإناث يتعرضون لخطر الموت بسبب أمراض القلب في غضون الأشهر الستة الأولى بعد وفاة الشريك.

وتفيد مجلة الجمعية الدولية لأخصائيي الاضطرابات النفسية والعصبية Psychoneuroendocrinology بأن علماء من جامعات رايس وبنسلفانيا وفاندربيلت وجامعة ولاية أوهايو ومركز أندرسون لأمراض السرطان، أجروا دراسة علمية بمشاركة 65 شخصا، منهم 32 فقدوا شركاءهم قبل فترة وجيزة. فيما كان الـ 33 الآخرين كمجموعة ضبط ومقارنة. وفق ما نقلت "روسيا اليوم"

وبينت النتيجة أن أفراد المجموعة الأولى عانوا من مستوى أعلى لبروتين عامل نخر الورم بنسبة 7% ومستوى إنترلوكين-6 بنسبة 5% مقارنة بأفراد المجموعة الثانية.

ويشير ارتفاع مستوى هذين المؤشرين في الدم إلى وجود التهاب حاد، كما لاحظ الباحثون انخفاض معدل ضربات القلب لديهم، ما يشير إلى ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التي قد تسبب في النهاية الوفاة.

ويقول كريس فاغوندس، أحد كبار المحاضرين في جامعة رايس الأمريكية: "خلال الأشهر الستة الأولى بعد وفاة الحبيب، يزداد خطر وفاة الأرامل بنسبة 41%، يقضي 53% منهم بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية".

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