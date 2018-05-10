للمرة الثالثة.. "فيسبوك" تكافئ أقصري بجائزة مالية وتدرجه في قائمة الشرف

أدرجت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المهندس محمد عبد العاطي ابن محافظة الأقصر، ضمن قائمة الشرف الخاصة بالباحثين الأمنيين، وذلك للمرة الثالثة لاكتشافه ثغرات أمنية بالموقع.



ويعد "فيسبوك" من المواقع التي تسمح للباحثين الأمنيين باكتشاف الثغرات وابلاغهم بها لضمان تطوير موقعهم.



وأوضح المهندس محمد عبد العاطي، أنه أثناء قيامه باختبار وتجربة خدمات "فيسبوك" تمكن من اكتشاف ثغره قد تؤدي إلى كشف بعض البيانات الداخلية للشركة، الأمر الذي جعل إدارته تتواصل معه للتأكيد على اكتشافه وهو ما قوبل منهم بإدراجه بقائمة الشرف لعام 2018 ومنحه مكافاة مالية.



يذكر أن المهندس الشاب محمد عبد العاطي كان قد سبق وتم إدراجه ضمن قائمة الشرف الخاصة بالباحثين الأمنيين لـ"فيسبوك" لمدة ثلاث سنوات، وكذلك موقع جوجل، وذلك عقب اكتشافه لثغرات متعددة في الموقعين.

