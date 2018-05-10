"صافرات الإنذار" في "الرياض والشرقية" (فيديو)

دشّن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، اليوم، مشروع صافرات الإنذار بمدينة الرياض ومحافظة الخرج والدرعية والمنطقة الشرقية.





وقال "العمرو": هذا المشروع يعد إحدى ثمرات الدعم اللامحدود الذي يجده الدفاع المدني من لدن القيادة، كما أنه يأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها المديرية العامة للدفاع المدني، في تحديث صافرات الإنذار، بما يتواءم مع احتياج جميع مناطق المملكة من نظام الإنذار المبكر لمواجهة المخاطر بمختلف أنواعها، مع العمل على تحديد مواقعها في المدن والمحافظات والمراكز والقرى والهجر وفق الإحداثيات الجغرافية في كل موقع بما يحقق التغطية المناسبة. وفق صحيفة "سبق"





وشدد على أهمية صافرات الإنذار في تنبيه وتحذير السكان من المخاطر المحتملة في حالات الطوارئ، ووجود أداء فعال لذلك؛ لتحقيق أهداف الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات.





وأشاد "العمرو" بجهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بما لديها من بيانات جغرافية ومصورات فضائية وخرائط رقمية للمدن والمحافظات ونماذج الارتفاعات الرقمية للمدن والمحافظات؛ لتنفيذ تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والتحقق الميداني لمعرفة التوزيع الأمثل والاحتياج الفعلي من صافرات الإنذار، التي مثلت ركيزة للتعاون بين المدينة والمديرية العامة للدفاع المدني في إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي يمهّد لإنشاء نظام الإنذار الشامل على مستوى المملكة.





وأضاف: تم بدء تنفيذ مشروع نظام الإنذار الشامل في محافظة جدة ومدينة الرياض ومحافظة الدرعية والخرج والمنطقة الشرقية، ويجري حالياً تنفيذ مشروعات مماثلة في بقية المدن والمحافظات تمهيدا لاستكمال تغطية جميع مناطق المملكة.





وقدّم الفريق "العمرو" الشكر لرئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على دعمه لفريق العمل في إنجاز دراسة احتياج مناطق المملكة من صافرات الإنذار وجميع الجهات المعنية بالمدينة وأعضاء فريق العمل بالمشروع.



