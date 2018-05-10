حماس والجهاد تدعوان لمواجهة "التصعيد" الإسرائيلي في سوريا

دعت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتين الفلسطينيتين اليوم الخميس، إلى مواجهة "التصعيد" الإسرائيلي المستمر ضد سوريا.

وقال بيان لحماس: "ندين مواصلة إسرائيل استهدافها للشعب الفلسطيني ولدول المنطقة وتصعيدها على الأراضي السورية الشقيقة، ونعتبر ذلك دليلاً على أن هذا الكيان هو العدو الرئيسي للأمة والخطر الأكبر عليها ومنبع الاٍرهاب في المنطقة".

وأضاف البيان: "من حق الدول العربية والإسلامية الدفاع عن أراضيها والرد بقوة على أي عدوان، وهذا يتطلب تسخير كل طاقات الأمة وقدراتها كافة لردع العدو وكسر هيبته وإفشال مخططاته التي تستهدف القضية الفلسطينية والمنطقة ومقدرات الأمة".

وقالت حركة الجهاد من جهتها، إن "ما حدث على الجبهة السورية، رد طبيعي ومتوقع على العدوان الإسرائيلي على سوريا، ونحن نبارك الرد السوري ونشيد به".

وأضافت في بيان لها: "حركة الجهاد الاسلامي، في قلب المواجهة مع الكيان الإسرائيلي وهي بالتأكيد ستكون في طليعة ومقدمة الصفوف لمواجهة العدو، واليد الإسرائيلية التي تحاول أن تتعالى علينا كعرب ومسلمين يجب أن تقطع".

ويُذكر أن سوريا أعلنت في وقت سابق اليوم، أن دفاعاتها الجوية أسقطت عشرات الصواريخ الإسرائيلية، ومنعت معظمها من الوصول إلى أهدافها.