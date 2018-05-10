ميناء دمياط يستقبل 1000 طن حجارة لردم مواسير الغاز

استقبل ميناء دمياط، اليوم الخميس، سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، بالإضافة إلى سفينتين بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173003 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24668 طنا، كما استقبل الميناء قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.



كما شملت حركة الصادر من الميناء 5000 طن يوريا و7200 طن فوسفات و400 طن أسمنت وإعادة شحن 1200 طن كسب فول صويا.