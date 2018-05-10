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لافروف: التصعيد بين إيران وإسرائيل أمر مقلق

الخميس 10/مايو/2018 - 01:18 م
لافروف: التصعيد بين إيران وإسرائيل أمر مقلق
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أسماء العزب
 
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بأن التصعيد بين إيران وإسرائيل مقلق، داعيًا للحوار.

وأوضح "لافروف"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، أن القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.

وأضاف: "لا يمكننا فعل أي شيء تجاه العقوبات الأحادية من واشنطن على طهران".

وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية على إيران ستؤثر على الوضع في المنطقة وعلى العلاقات الروسية الأميركية


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