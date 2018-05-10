تعرف على شروط الاشتراك بالدورة الرمضانية لمحامي جنوب القليوبية

تنظم نقابة المحامين الفرعية بجنوب القليوبية، دورة كرة قدم من 4 وحتى 23 رمضان، للمحامين وأبنائهم بجزئيات شبرا وقليوب والقناطر، تحت رعاية النقيب مجدي حافظ وأعضاء المجلس.





وقال إمام الصديق، أمين عام النقابة، إن الدورة تقام بملعب نادى الري الرياضي، مقابل قيمة اشتراك 240 جنيها، مع تقديم صورة الكارنية للمحامي والرقم القومي لأبنائهم، مشيرًا إلى 13 مايو اخر موعد للسداد، بينما تجرى قرعة البطولة في اليوم التالي، مع توزيع كؤوس وهدايا قيمة على الفريق الفائز.