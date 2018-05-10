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المونديال يتسبب بتغيير مواعيد العمل في البرازيل

الخميس 10/مايو/2018 - 01:14 م
المونديال يتسبب بتغيير مواعيد العمل في البرازيل
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وكالات
 
سمح البنك المركزي في البرازيل للمصارف المحلية بتغيير مواعيد عملها خلال الأيام التي سيلعب فيها منتخب "السيليساو" ببطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق منافساتها بروسيا في 14 يونيو المقبل.

وألزم البنك المركزي المصارف بافتتاح أبوابها أمام الجمهور أربع ساعات على الأقل في أيام مباريات المنتخب البرازيلي بالمونديال، وأن يبلغ كل بنك عملائه بتلك المواعيد قبلها بيومين.

وسمح للمصارف البرازيلية بتقليص فترة عملها أيضاً في حال تأهل منتخب الكناري للأدوار التالية بالبطولة.

ويلعب منتخب السيليساو، الذي يعد من المرشحين للفوز باللقب، مباراته الأولى في كأس العالم أمام سويسرا في 17 يونيو ثم يواجه كوستاريكا في 22 من الشهر نفسه وبعدها بخمسة أيام ينهي دور المجموعات بلقاء صربيا.

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