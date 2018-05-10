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أماني عصفور: نحتفل بمرور 10 سنوات على شعار "صنع في إفريقيا" (فيديو)

الخميس 10/مايو/2018 - 01:12 م
أماني عصفور: نحتفل بمرور 10 سنوات على شعار صنع في إفريقيا (فيديو)
أماني عصفور
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ندى محمد
 
قالت الدكتورة أماني عصفور، رئيسة مجلس أعمال الكوميسا، إن المؤتمر العاشر للاتحاد الإفريقي للقطاع الخاص مقام تحت شعار "صنع في إفريقيا" نظرا لضرورة الاستثمار في الموارد الطبيعية والبشرية للدول الإفريقية وبحث سبل الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص للاسثتمار في البنية التحتية.

وأضافت في لقاء خاص على فضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، أنهم يحتفلون بمرور 10 سنوات على شعار "صنع في إفريقيا" في إطار أجندة التنمية في القارة الإفريقية 2063 بحيث تتمتع الدول الأفريقية بالرخاء، معلقة "حان الوقت بالنسبة للدول الإفريقية لتمكين القطاع الخاص الإفريقي لاقامة المشروعات ويكون هناك منتج إفريقي يتمتع بالمعايير الصحيحة مع سعر جيد".

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