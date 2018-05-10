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ألمانيا تطالب إيران بالحفاظ على التزاماتها الواردة بالاتفاق النووي

الخميس 10/مايو/2018 - 01:12 م
ألمانيا تطالب إيران بالحفاظ على التزاماتها الواردة بالاتفاق النووي
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أسماء العزب
 
دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، روسيا للضغط على إيران للحفاظ على التزاماتها بالاتفاق النووي.

وقال "ماس"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، اليوم الخميس، إنه من المهم أن تلتزم إيران بكافة التزاماتها الواردة بالاتفاق النووي.

وأوضح "ماس"، أنه تم الاتفاق على ضرورة عدم تصعيد الوضع في أوروبا، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن الدولي محاصر فيما يتعلق بحل الأزمة السورية.
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