باسم علي يعلق على اعتزال حسام غالي





قال باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه حزين للغاية لقرار اعتزال حسام غالي قائد الفريق.





وأضاف: كنت أتمنى أن يستمر غالي موسماً إضافيا وأرى أنه كان قادرا على فعل ذلك، ولكن في النهاية غالي اختار القرار الأنسب له وفي التوقيت الأنسب له أيضا.





وأوضح باسم علي: كل التوفيق لغالي في رحلته القادمة سواء في العمل الإداري أو أي مجال يختاره، مؤكدًا أن غالي رمز وقيمة كبيرة ليس للأهلي فقط ولكن للكرة المصرية بشكل عام.



