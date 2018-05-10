باسم علي يعلق على اعتزال حسام غالي
الخميس 10/مايو/2018 - 01:09 م
علي نبوي
قال باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه حزين للغاية لقرار اعتزال حسام غالي قائد الفريق.
وأضاف: كنت أتمنى أن يستمر غالي موسماً إضافيا وأرى أنه كان قادرا على فعل ذلك، ولكن في النهاية غالي اختار القرار الأنسب له وفي التوقيت الأنسب له أيضا.
وأوضح باسم علي: كل التوفيق لغالي في رحلته القادمة سواء في العمل الإداري أو أي مجال يختاره، مؤكدًا أن غالي رمز وقيمة كبيرة ليس للأهلي فقط ولكن للكرة المصرية بشكل عام.