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باسم علي يعلق على اعتزال حسام غالي

الخميس 10/مايو/2018 - 01:09 م
باسم علي يعلق على اعتزال حسام غالي
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علي نبوي
 

قال باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه حزين للغاية لقرار اعتزال حسام غالي قائد الفريق.

وأضاف: كنت أتمنى أن يستمر غالي موسماً إضافيا وأرى أنه كان قادرا على فعل ذلك، ولكن في النهاية غالي اختار القرار الأنسب له وفي التوقيت الأنسب له أيضا.

وأوضح باسم علي: كل التوفيق لغالي في رحلته القادمة سواء في العمل الإداري أو أي مجال يختاره، مؤكدًا أن غالي رمز وقيمة كبيرة ليس للأهلي فقط ولكن للكرة المصرية بشكل عام.

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