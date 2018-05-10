محافظ الغربية: الانتهاء من وضع أساسات المول التجاري ومخازن الأدوية بالمنطقة اللوجيستية

قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إن مراحل التنفيذ في إنجاز مشروع المنطقة اللوجيستية بقرية "سبرباي" بمدينة طنطا، وصلت مراحل متقدمة وأن الشركة المنفذة تسابق الزمن من أجل الانتهاء من المشروع فى المواعيد المقررة حسب المواصفات العالمية فى مجال المناطق اللوجيستية وأنه تم الانتهاء من وضع اساسات المول التجارى ومخازن الأدوية وعدد أخر من المشروعات.





وأضاف خلال استقباله المهندس أشرف دوس رئيس الشركة المنفذة للمشروع أن هذا المشروع الضخم سيساهم فى ضخ استثمارات جديدة فى منطقة الدلتا فى قطاعات مختلفة تحتاجها المنطقة.

من ناحيته، قال المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن بروجلوبال"، المنفذة للمشروع، إن هذا المشروع سيكون له مردود ايجابى كبير على الاقتصاد المصرى وسيحدث نقلة حقيقة فى التنمية داخل محافظات الدلتا مضيفا أن هذه النوعية من المشروعات هي التي تحتاجها مصر خلال الفترة الحالية حيث يوفر المشروع أكثر من 50 ألف فرصة عمل فى التخصصات المختلفة وهى ماتسعى الحكومة لتحقيقه خلال الفترة الحالية وأن هذا دور أصيل للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن مشروع المنطقة اللوجيستية جاء استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته الولايات المتحدة الأمريكيةعام 2014 وطلبه من المصريين المقيمين بأمريكا المساهمة فى مساندة الاقتصاد المصرى وأن مصر يوجد بها فرص استثمارية كبرى فى القطاعات المختلفة وأضاف لم نتردد لحظة واحدة فى تلبية نداء الرئيس وتم التقدم لمناقصة بين عدد من الشركات تم طرحها من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية والحصول على قطعة أرض بقرية "سبرباى "بمحافظة الغربية.

وشدد على أن الهدف من المشروع تحديث منظومة التجارة الداخلية فى مصر وتطبيق هذا النموذج فى كل المحافظات كما طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف قبل فترة وأن المشروع ليس مبانى ومخازن فقط بل منظومة متكاملة فى جميع المراحل حتى يصل المنتج الى المستهلك بأفضل جودة وأقل أسعار ممكنة.







