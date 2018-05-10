الجيش السوري يعلن حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على محطة رادار ومستودع ذخيرة

أعلن الجيش السوري، اليوم الخميس، مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين خرين، جراء الاعتداء الإسرائيلي على محطة رادار ومستودع ذخيرة.

وقال الجيش السوري في بيان نقلته وكالة "سانا" الرسمية اليوم الخميس، "بكفاءة نوعية واستعداد عالي تمكنت منظومات دفاعنا الجوي من التصدي وتدمير قسم كبير من موجات الصواريخ الإسرائيلية المتتالية فجر اليوم والتي كانت تستهدف عدداً من مواقعنا العسكرية على أكثر من اتجاه".





قصفت إسرائيل عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في سوريا رداً على إطلاق صواريخ نسبته إلى إيران، وبتوجيه من قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ضد مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة.