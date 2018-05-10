"القضاء الإداري" في محاضرة بمعهد محاماة الشرقية

عقد معهد محاماة نقابة الشرقية الفرعية، أمس الأربعاء، محاضرة لمحامين ومحاميات الجدول العام حول "القضاء الإداري"، بنادي المحامين بالزقازيق، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.



