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"القضاء الإداري" في محاضرة بمعهد محاماة الشرقية

الخميس 10/مايو/2018 - 01:09 م
القضاء الإداري في محاضرة بمعهد محاماة الشرقية
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منى صموئيل
 
عقد معهد محاماة نقابة الشرقية الفرعية، أمس الأربعاء، محاضرة لمحامين ومحاميات الجدول العام حول "القضاء الإداري"، بنادي المحامين بالزقازيق، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال النقيب، حسن الصادق، إن المحاضرة ألقاها المحامي عبدالحليم الغمرى، متناولا بالشرح كل ما يتعلق بالقضاء الإداري واختصاصاته والقضايا المنظورة أمامه وكيفية المرافعة فيها، مشيرا إلى تسجيل الحضور والانصراف للمحامين بالبصمة، لعدم تجاوز النسبة المحددة للغياب.
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