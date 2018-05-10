"القوى العاملة" توقع بروتوكولا مع جامعة الزقازيق لتشجيع الطلاب على ثقافة العمل الحر "صور"

وقع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، والدكتور خالد حسن عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الخميس ، بروتوكولين للتعاون بين الوزارة والجامعة، بحضور عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.





شهد توقيع البروتوكولين اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، وخالد المصري وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، ونواب البرلمان جهاد إبراهيم ، وأحمد فؤاد أباظة ، والدكتور محمد حبيب ، واللواء عصام أبو المجد ، والمهندس فايز أبو خضره، وعمر مصلحي ، ورجال الدين المسيحي.





وقال "سعفان" إن البروتوكول الأول يهدف إلى تدريب الطلبة والخريجين فى أثناء فترة الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، وتأكيد أهمية التدريب المهنى والتحويلى فى دعم الاقتصاد الوطنى والحد من البطالة، وذلك من خلال عقد ورش عمل بالجامعة ترتكز إلى الاستفادة من خبرات الطرفين فى هذا المجال.





وأشار إلى أن البروتوكول الثانى، يهدف إلى تعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتنمية مهارات الطلاب فى مجالاتها المختلفة، والاستفادة من قدراتهم العقلية، وحثهم على الإبداع، وذلك من خلال إقامة المسابقات العلمية بين طلاب الجامعة، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة، وغيرها من الوسائل لتحقيق تلك الأهداف.





وأوضح فى تصريحات صحفية عقب التوقيع أن بروتوكول التدريب يقضى بعقد ندوات وورش للعمل بقاعات الجامعة تحت مسمي "بلدك معاك"، فضلا عن السماح باستخدام مراكز التدريب الخاصة بالوزارة لتدريب طلاب الجامعة والخريجين على المهن الفنية التى تقدمها دون مقابل.





وأكد أن ذلك يأتي في إطار الجهود التى تبذلها الدولة من خلال الوزارة، فى مجال العمل على تطوير وتغيير ثقافة العمل الحر لدى شباب خريجى الجامعات، فضلا عن سياسة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة التى تتبناها البنوك الوطنية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، من خلال تسهيل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى من شأنها أن توفر فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل والحد من البطالة.





ومن ناحيته أوضح الدكتور خالد حسن، أن بروتوكول السلامة يرمى إلى زيادة الوعى لدى الطلاب وتحفيزهم على الابتكار والإبداع فى مجالات السلامة المختلفة، وذلك إيمانا من وزارة القوي العاملة بأهمية نشر ثقافة السلامة على المستوى القومى للحد من المخاطر التى تهدد سلامة أفراد الشعب والعمل على توفير مناخ حياة أمنة.





وأشار إلى أن البروتوكول ألزم الوزارة بإتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بمجال السلامة والصحة المهنية اللازمة للطلاب لتنفيذ أعمالهم، وتقييم الأعمال المقدمة منهم، وتقديم الجوائز النقدية والعينية وشهادات التقدير للطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، فضلا عن عقد ندوات وورش عمل لنشر ثقافة السلامة للطلاب.





وأكد أهمية دور الجامعات في نشر الوعي بين طلابها، وتفعيل الربط بين المجتمع والمؤسسات التعليمية للاستفادة من الخبرات الاكاديمية وتطبيقها على أرض الواقع.





وأشار إلى أن البروتوكول ألزم الجامعة بالإعلان عن المسابقات التى يتم الاتفاق عليها مع وزارة القوى العاملة بكافة الوسائل المتاحة لديها، وتجميع الأعمال المقدمة من الطلاب ومنح الوزارة نسخة منها، وتقييم ومراجعة الأعمال المقدمة من الطلاب بواسطة خبراء متخصصين بالاشتراك مع الوزارة.