OPPO تفاجيء عشاق "السيلفي" بأول كاميرا أمامية بدقة 25 ميجابكسل

أعلنت OPPO عن هاتفها الذكي الرائد وأحدث إضافاتها للسلسلة F التي تلقب بخبير السيلفي، حيث أطلقت هاتف F7 في الأسواق المصرية الذي أذهل الجميع بإمكاناته القوية وتميزه عن جميع ما سبقه من هواتف انتجتها الشركة أو هواتف نفس السلسلة.



وخلال حفل الإطلاق الرسمي، أبهرت OPPO الحاضريين بالعرض التفصيلي للهاتف و مميزاته وخاصة الكاميرا، و تكنولوجيا الذكاء الأصطناعي المستخدمة، حيث عززت OPPO مهام الذكاء الإصطناعي في اداء الهاتف و كشفت عن طرح الجيل الثاني منA.I Beauty recognition technology 2.0 في هاتف F7.



لكن على مستوى الكاميرا فإن الذكاء الإصطناعي قد ساهم في إحداث ثورة كبيرة في عالم التصوير وكاميرا السيلفي الأمامية، وكانت المفاجأة هي سعر الهاتف الرائد 5,990 في الأسواق المصرية، وهو ما يجعله واحدًا من أهم الهواتف الذكية التي تطرح مؤخرًا ومحط أنظار الكثير من محبي السيلفي في مصر.



لذلك أعددنا القائمة التالية بأهم النقاط المميزة في كاميرا الهاتف بعد مراجعة الكاميرا الأمامية والخلفية:



1. كاميرا الهاتف الأمامية هي الأولي التي تأتي بدقة 25 ميجابكسل



2.الهاتف هو الأول الذي يحتوي على مستشعرHDR من نوع Sony 576، وهو الأول الذي تتعاون فيه سوني مع OPPO لإنتاجه. ويعمل هذا المستشعر على تعديل سطوع ووضوح الصور التي يتم التقاطها في ضوء النهار أو في الظل، هذا بالإضافة إلى زيادة مدى دقة العدسة لتحسين التباين والألوان في صور السيلفي الملتقطة.



3. الجيل الثاني المعدل لخاصية الذكاء الإصطناعي يمكن الكاميرا من التعرف بدقة أكثر على تفاصيل الوجة وبالتالي إضفاء تعديلات تجميلية منفردة على كل تفصيلة في الوجة في الصورة، كما تمكن هذه الخاصية الكاميرا من التفريق بين الوجه الذكوري والأنثوي في الصور الملتقطة في المجموعات (الجروب سيلفي)



4.توفر الكاميرا خصائص مرحة لتجربة تصوير أكثر تميزًا، فمن الآنلن تكون في حاجة إلى تطبيقات "سنابشت" لإضافة تأثيرات على الصور ثم مشاركتها على مواقع السوشيال ميديا، حيث أن كاميرا الهاتف معززة بخاصية AR Stickers أو ملصقات/تأثيرات الواقع المعززالتي تقدم عدد لا نهائي من التأثيرات الحية التي من الممكن اضافتها على الصور.



5. تستخدم خاصية التعرف على الوجوة باستخدام الذكاء الإصطناعي A.I. Recognition لتصنيف الصور وتجميعها في مجموعات حسب المحتوى والأشخاص والأماكن، مثل: عناوين المجموعات تساعد في الوصول للصور الهامة بطريقة أسهل، كما تم إضافة خاصية Moments الجديدة التي تساعد في استدعاء صور الذكريات الخاصة بطريقة أسهل.



6. خاصية الذكاء الإصطناعي في الكاميرا تقوم بمسح أكثر من 296 نقطة ليس فقط على الوجه ولكن الرقبة والذراعين لإضافة تعديلات أكثر تكاملًا على الأشخاص الملتقطين في الصورة، لذلك فإن الكاميرا تقدم أداءًا أكثر دقة من سابقه بنسبة 20%.



7. الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بفتحة عدسة 1.8 وبدقة 16 ميجابكسيل، كما أنها تأتي مدعومة أيضًا بخاصية الذكاء الإصطناعي حيث يستخدم في التعرف على المحيط الخارجي للصورة التي يلتقطها الهاتف وبالتالي يعدل السطوع والتباين والألوان. الكاميرا الخلفية تستطيع الآن أن تتعرف على ١٦ مشهد في محتوى الصورة ومنهم الطعام.



الجدير بالذكر أن هاتف F7 متاحًا بثلاث ألوان: الأحمر Sunrise Red والأسود Diamond Black والفضيMoonlight Silver، حيث تدعم النسخ المطروحة بذاكرة عشوائية 4GB وذاكرة قراءة 64GB، أما بالنسبة لنسخة 128GB التي تأتي بسعر 7,690، سوف تتوفر باللونين الأسود والأحمر،كما يحتوي هاتف F7 على بطارية بقوة 3400 مللي أمبير تمكن المستخدمين من تشغيل الموسيقى بدون توقف لأكثر من 33 ساعة متواصلة، أو مشاهدة مقاطع الفيديو لأكثر من 13 ساعة.



