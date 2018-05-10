سعر الريال السعودى اليوم 10-5-2018 والعملة السعودية تواصل الاستقرار

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 10-5-2018، مسجلاً في البنك المركزي المصري نحو 4.70 جنيه للشراء، و4.73 جنيه للبيع.



ويشهد الريال السعودى حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الراهنة بسبب اقتراب موسم الحج والعمرة، حيث تسهد العملة السعودية اقبال كبير من المواطنين خلال هذه الفترة.



وسجل متوسط سعر الريال السعودى في السوق السوداء اليوم نحو 4.78 جنيها للشراء بينما وصل سعر البيع إلى 4.80 جنيها، فيما سجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري نحو 4.69 جنيه للشراء، و4.71 جنيه للبيع.



سجلت العملة السعودية في بنك مصر نحو 4.69 جنيه للشراء، و4.71 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك القاهرة 4.69 جنيه للشراء، و4.74 جنيه للبيع.