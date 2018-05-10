ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سعر الريال السعودى اليوم 10-5-2018 والعملة السعودية تواصل الاستقرار

الخميس 10/مايو/2018 - 11:51 ص
سعر الريال السعودى اليوم 10-5-2018 والعملة السعودية تواصل الاستقرار
طباعة
 
استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 10-5-2018، مسجلاً في البنك المركزي المصري نحو 4.70 جنيه للشراء، و4.73 جنيه للبيع.

ويشهد الريال السعودى حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الراهنة بسبب اقتراب موسم الحج والعمرة، حيث تسهد العملة السعودية اقبال كبير من المواطنين خلال هذه الفترة.
                                                                                              
وسجل متوسط سعر الريال السعودى في السوق السوداء اليوم نحو 4.78 جنيها للشراء بينما وصل سعر البيع إلى 4.80 جنيها، فيما سجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري نحو  4.69 جنيه للشراء، و4.71 جنيه للبيع.

سجلت العملة السعودية في بنك مصر نحو 4.69 جنيه للشراء، و4.71 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك القاهرة 4.69 جنيه للشراء، و4.74 جنيه للبيع.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
العراق - أساسي
x
12:00
الكويت - أساسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
x
20:45
مانشستر يونايتد
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي الصفاقسي
x
16:30
النادي الإفريقي
الترجي الرياضي
x
16:30
شبيبة القيروان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/10/2018 11:50:02 AM