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"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 1.5 مليون طن شعير عبر 25 باخرة

الخميس 10/مايو/2018 - 11:56 ص
الحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 1.5 مليون طن شعير عبر 25 باخرة
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وكالات
 
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، عن مناقصتها الرابعة لهذا العام 2018م لاستيراد كمية 1.500.000 طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة يوليو- أغسطس 2018م، موزعة على 25 باخرة بواقع 19 باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية 1.140.000 طن و6 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العرب بكمية 360.000 طن.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذه المناقصة تُعَد الرابعة لهذا العام، وتأتي امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

وكانت المؤسسة قد أتمت ترسية ثلاث دفعات من الشعير المستورد منذ بداية العام الحالي بإجمالي كمية تُقَدّر بنحو 3 ملايين طن.


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