نصائح هامة اتبعها قبل شراء سيارة مستعملة

يفكر الكثير في شراء السيارة المستعملة نظرًا لغلاء الأسعار، ولكن لكي يخدعك البائع هناك قواعد يجب عليك اتباعها، وهي كالتالي:-





- يجب على أي شخص شراء سيارة مستعملة أن يفحصها من الخارج جيدا والتأكد أنه لا يوجد بها صدأ وتآكل عند الأبواب.





- يجب عليك تحديد السعر مع البائع قبل عملية الشراء ومقارنة السعر عبر المواقع الالكترونية مع أسعار أنواع السيارات الأخرى.





- معرفة إمكانيات السيارة ومقارنتها بإمكانيات السيارات الأخرى.





- مراجعة عداد السيارة ومعرفة عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة لأن يوجد هناك خبراء متخصصون في تعديل عداد السيارة وتقليل عدد الكيلومترات التي تم قطعها للسيارة وهذا له اثر كبير في إهلاك السيارة.





- قم بدراسة السوق جيدا قبل الشراء لتجنب الندم.





- قم بفحص السيارة التي أعجبتك في مركز خدمة متخصص للإطمئنان ومعرفة حالتها وصلاحيتها كما يمكنك أيضا طلب شهادة مختومة من مركز الخدمة المقصود بعد أن يقوم بالفحص، وهذا له تأثير قوي جدا في أن يجعلك مطمئن لشراء هذه السيارة.





- يمكن اللجوء إلى فني متخصص سيارات لفحص السيارة المراد شراؤها والإستفادة من خيراته.





- التأكد من سلامة جسم السيارة الخارجي من حيث الصدأ والطلاء والخبطات والخدوش، وإذا كانت تعرضت لحادث أو لم تتعرض، وفحص الزوايا والأماكن الخفية الغير ظاهرة التي يهملها التجار وصاحب السيارة البائع لها مثل عتبة الباب والمدادات الجانبية وتجويف الإطار لمعرفة أيضا إذا كانت السيارة تعرضت لحادث بالفعل أم لا.